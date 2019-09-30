Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Количество безработных в России за неделю упало более чем на процент

Количество безработных в России за неделю упало более чем на процент

 Алтайский школьник умер на уроке физкультуры

Алтайский школьник умер на уроке физкультуры
Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

 Зеленский снова собирается в США

Зеленский снова собирается в США

Юнкер не смог приехать на прощание с Шираком по состоянию здоровья

Юнкер не смог приехать на прощание с Шираком по состоянию здоровья

 Президент Южной Кореи анонсировал встречу представителей США и КНДР

Президент Южной Кореи анонсировал встречу представителей США и КНДР
Количество безработных в России за неделю упало более чем на процент

Количество безработных в России за неделю упало более чем на процент

 Алтайский школьник умер на уроке физкультуры

Алтайский школьник умер на уроке физкультуры
Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

 Зеленский снова собирается в США

Зеленский снова собирается в США

Юнкер не смог приехать на прощание с Шираком по состоянию здоровья

Юнкер не смог приехать на прощание с Шираком по состоянию здоровья

 Президент Южной Кореи анонсировал встречу представителей США и КНДР

Президент Южной Кореи анонсировал встречу представителей США и КНДР
13:52   30 Сентября 2019
Россия

Евпатории хотят вернуть статус всероссийской детской здравницы

Евпатории хотят вернуть статус всероссийской детской здравницы

Совет при президенте РФ по реализации нацстратегии в интересах детей предлагает вернуть Евпатории статус всероссийской детской здравницы. Глава государства Владимир Путин предложение одобрил, сообщила вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Председатель парламента отметила, что систему реабилитации детей важно развивать. Сейчас детям не так просто отправиться лечиться на российские курорты: каким-то санаториям необходим ремонт, какие-то перепрофилированы. 

Комментируя предложение Совета, Матвиенко отметила, что речь идет о включении восстановления детских оздоровительных учреждений в программу развития Крыма. Власти полуострова с инициативой согласны.

«Надеюсь, вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ближайшее время проведет согласительное совещание, где будут приняты необходимые решения», — добавила Матвиенко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#дети #матвиенко #здравоохранение #санатории #евпатория

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...