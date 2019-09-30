Евпатории хотят вернуть статус всероссийской детской здравницы
Совет при президенте РФ по реализации нацстратегии в интересах детей предлагает вернуть Евпатории статус всероссийской детской здравницы. Глава государства Владимир Путин предложение одобрил, сообщила вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Председатель парламента отметила, что систему реабилитации детей важно развивать. Сейчас детям не так просто отправиться лечиться на российские курорты: каким-то санаториям необходим ремонт, какие-то перепрофилированы.
Комментируя предложение Совета, Матвиенко отметила, что речь идет о включении восстановления детских оздоровительных учреждений в программу развития Крыма. Власти полуострова с инициативой согласны.
«Надеюсь, вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ближайшее время проведет согласительное совещание, где будут приняты необходимые решения», — добавила Матвиенко.