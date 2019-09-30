России важно сохранять «poker face» в переговорах по ДРСМД

Заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков рассказал о стратегии страны насчет Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Он побеседовал с журналом «Международная жизнь» 30 сентября.

Сейчас Россия стоит на подходе к пониманию, каким будет мир без этого соглашения с точки зрения безопасности Европы и Азии. Однако для этого важно разобраться в подходе коллег из США и НАТО.

«А заранее засвечивать, грубо говоря, что у нас есть какие-то свои наработки в этой сфере или высказывать там систему предпочтений, преференций — это, по большому счету, ослаблять собственную позицию», — заметил дипломат.

Рябков напомнил об американском выражении «poker face», на русском языке — покерное лицо, «лицо игрока в покер». Человек должен держать каменное выражение лица, чтобы его противник не смог «прочесть» карты, объяснил он.

«Вот нам надо покерное лицо держать все время», — констатировал замминистра.