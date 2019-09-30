Президентский совет Ливии выдвинул семь условий для участия в Берлинской конференции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии примет участие в Берлинской конференции при выполнении семи условий. Об этом в воскресенье заявил Президентский совет, озвучивший также выдвинутые условия.

Во-первых, предлагается принять за основной ориентир для любого диалога или соглашения в соответствии с резолюциями ООН ливийское политическое соглашение, а также приостановить любые взаимодействия с ливийскими структурами, работающими параллельно ПНС.

Во-вторых, предлагается связать любой разговор о прекращении огня с выводом сил «агрессора» к тем рубежам, с которых они начали вооруженную агрессию.

В-третьих, предлагается подтвердить факт, что встреча, проведенная под эгидой ООН в Абу-Даби, была консультативной и не содержала никаких соглашений. При этом отмечается, что единственные соглашения о проведении выборов в определенные сроки были заключены в Париже и подтверждены в Палермо.

В-четвертых, предлагается признать, что единственное политическое решение о созыве в Гадамесе форума 14 апреля, было принято согласно плану ООН и сорвано военными действиями.

В-пятых, предлагается передать ливийское военное ведомство под власть Правительства национального согласия.

В-шестых, предлагается признать Национальную нефтяную компанию (ННК) Ливии единственной законной организаций, находящейся под непосредственным контролем ПНС.

В-седьмых, предлагается, чтобы в конференциях по политическому урегулированию ливийского кризиса участвовали все определенные страны без исключения.