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13:52   30 Сентября 2019
Весь мир

Террористы «Аш-Шабаб» атаковали американскую базу в Сомали

Террористы «Аш-Шабаб» атаковали американскую базу в Сомали

Террористы из радикальной группировки «Аш-Шабаб» напали на американскую авиабазу на юге Сомали. Об этом сообщают в понедельник местные СМИ.

По информации издания Goobjoog News, боевики напали на авиабазу Баледогле в регионе Нижняя Шабелле. 

«По информации источников, боевики въехали в лагерь на грузовиках, груженных взрывчаткой, но их нападение было отбито через 30 минут», — сказано в сообщении. 

Очевидец произошедшего сообщил, что началась перепалка. Информации о возможных жертвах нет. По данным Garowe Online, боевики «Аш-Шабаб» взяли ответственность за нападение. 

Кроме этого, очевидец также сообщил об еще одной атаке, которая случилась вблизи военной академии в столице страны Могадишо. Боевики попытались взорвать конвой итальянских военных. 

Базирующаяся в Сомали радикальная группировка «Аш-Шабаб» тесно сотрудничает с запрещенной в России терористической организацией «Аль-Каида». Боевики ведут вооруженную борьбу с центральным правительством Сомали, а также препятствуют гуманитарной деятельности ООН. При этом США регулярно ударяют по позициям «Аш-Шабаб». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #боевики #политика #общество #аш-шабаб

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