Террористы «Аш-Шабаб» атаковали американскую базу в Сомали

Террористы из радикальной группировки «Аш-Шабаб» напали на американскую авиабазу на юге Сомали. Об этом сообщают в понедельник местные СМИ.

По информации издания Goobjoog News, боевики напали на авиабазу Баледогле в регионе Нижняя Шабелле.

«По информации источников, боевики въехали в лагерь на грузовиках, груженных взрывчаткой, но их нападение было отбито через 30 минут», — сказано в сообщении.

Очевидец произошедшего сообщил, что началась перепалка. Информации о возможных жертвах нет. По данным Garowe Online, боевики «Аш-Шабаб» взяли ответственность за нападение.

Кроме этого, очевидец также сообщил об еще одной атаке, которая случилась вблизи военной академии в столице страны Могадишо. Боевики попытались взорвать конвой итальянских военных.

Базирующаяся в Сомали радикальная группировка «Аш-Шабаб» тесно сотрудничает с запрещенной в России терористической организацией «Аль-Каида». Боевики ведут вооруженную борьбу с центральным правительством Сомали, а также препятствуют гуманитарной деятельности ООН. При этом США регулярно ударяют по позициям «Аш-Шабаб».