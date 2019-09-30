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13:23   30 Сентября 2019
Россия

Российские моряки с загоревшегося в Норвегии траулера вернутся домой в среду

Российские моряки с загоревшегося в Норвегии траулера вернутся домой в среду

Российские моряки с загоревшегося в Норвегии траулера «Бухта Наездник» вернутся домой в среду, 2 октября. Об этом сообщает «Мурманский траловый флот».

В компании заявили, что все российские моряки прибудут в Мурманск одной группой. Пересекать границу им предстоит по копиям документов, так как оригиналы сгорели во время пожара на траулере в норвежском порту Тромсе.

Пожар на борту «Бухта Наездник» произошел в порту Норвегии 25 сентября, огонь не могли потушить более суток, поэтому траулер пришлось подтопить. На борту находилось 29 российских моряков, все они живы. 12 человек пришлось госпитализировать с подозрением на отравление продуктами горения, сейчас их жизням ничего не угрожает. СКР на транспорте проводит доследственную проверку из-за случившегося.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #пожар #чп #норвегия #траулер

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