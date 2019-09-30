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13:21   30 Сентября 2019
Россия

Путин поздравил народную артистку СССР Веру Васильеву, которой исполнилось 94 года

Путин поздравил народную артистку СССР Веру Васильеву, которой исполнилось 94 года

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, поздравил народную артистку СССР Веру Васильеву с днем рождения. Приме Московского академического театра сатиры исполнилось 94 года.

Поздравительная телеграмма президента РФ опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что Васильеву ценят за щедрый талант, душевную теплоту, верность призванию, искусству и театру.

«Вас искренне любят зрители и уважают коллеги», — добавил Владимир Путин.

Актриса родилась 30 сентября 1925 года в столице. Окончила Московское городское театральное училище. В театре сатиры служит с 1948 года.

Всесоюзную славу принесла Вере Васильевой роль в картине Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской» (1947 год). За работу она удостоилась сталинской премии. Вскоре она сыграла главную героиню в «Свадьбе с приданым», и снова получила сталинскую премию.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #ссср #васильева

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