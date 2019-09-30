Лавров заявил, что отношения РФ и Китая вышли на беспрецедентный уровень

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне сотрудничества. Слова главы МИД РФ передает 30 сентября РИА Новости.

В понедельник Лавров выступил на презентации фотографий и документов по истории советско и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР.

«Результатом совместных усилий стал беспрецедентный в истории наших отношений уровень сотрудничества, который сегодня характеризуется всеобъемлющим партнерством», — сказал он.

Лавров напомнил слова лидеров двух стран, которые ранее заявили, что отношения России и Китая вступают в новую эпоху. Министр отметил, что это означает оказание еще большей поддержки по всем направлениям.