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13:16   30 Сентября 2019
Россия

Лавров заявил, что отношения РФ и Китая вышли на беспрецедентный уровень

Лавров заявил, что отношения РФ и Китая вышли на беспрецедентный уровень

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне сотрудничества. Слова главы МИД РФ передает 30 сентября РИА Новости. 

В понедельник Лавров выступил на презентации фотографий и документов по истории советско и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР. 

«Результатом совместных усилий стал беспрецедентный в истории наших отношений уровень сотрудничества, который сегодня характеризуется всеобъемлющим партнерством», — сказал он. 

Лавров напомнил слова лидеров двух стран, которые ранее заявили, что отношения России и Китая вступают в новую эпоху. Министр отметил, что это означает оказание еще большей поддержки по всем направлениям. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #лавров #политика #общество

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