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13:23   30 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

Треть государственного бюджета Украины в следующем году будет направлена на выплату долгов государства. Соответствующее заявление в понедельник, 30 сентября, в ходе брифинга сделал премьер-министр страны Алексей Гончарук, комментируя принятие программы деятельности правительства.

«Следующие пару лет нас ждут непростые годы. Нам придется отдавать рекордные долги», — заявил глава кабмина.

По его словам, украинское правительство будет предпринимать шаги, чтобы «эти долги постепенно сокращались». Также Гончарук отметил, что вышеупомянутая программа рассчитана на пять лет и состоит из трех блоков. Первый предусматривает меры по улучшению качества образования, здравоохранения и прочих социальных направлений. Второй блок касается экономики.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #правительство #долги

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