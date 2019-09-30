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13:20   30 Сентября 2019
Весь мир

Рябков считает, что Венесуэла больше не балансирует на грани госпереворота

Рябков считает, что Венесуэла больше не балансирует на грани госпереворота

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что политический кризис в Венесуэле пройден. Сейчас угрозы государственного переворота нет. Об этом дипломат заявил в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы совпадаем с венесуэльскими коллегами в оценке того, что сложностью ситуации нельзя пренебрегать. Но такого балансирования на грани госпереворота — как вы знаете, было несколько абсолютно противозаконных попыток свержения правительства в Каракасе — сейчас нет», — считает Рябков.

Он отметил, что некоторые экономические трудности сейчас действительно существуют. Более того, по ряду направлений следует принимать меры компенсирующие и меры по стабилизации. Эту тему затрагивали лидеры РФ и Боливарианской республики на встрече в Кремле 25 сентября.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #рябков #мид рф #госпереворот #венесуэла

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