Рябков считает, что Венесуэла больше не балансирует на грани госпереворота

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что политический кризис в Венесуэле пройден. Сейчас угрозы государственного переворота нет. Об этом дипломат заявил в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы совпадаем с венесуэльскими коллегами в оценке того, что сложностью ситуации нельзя пренебрегать. Но такого балансирования на грани госпереворота — как вы знаете, было несколько абсолютно противозаконных попыток свержения правительства в Каракасе — сейчас нет», — считает Рябков.

Он отметил, что некоторые экономические трудности сейчас действительно существуют. Более того, по ряду направлений следует принимать меры компенсирующие и меры по стабилизации. Эту тему затрагивали лидеры РФ и Боливарианской республики на встрече в Кремле 25 сентября.