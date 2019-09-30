Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Количество безработных в России за неделю упало более чем на процент

Количество безработных в России за неделю упало более чем на процент

 Алтайский школьник умер на уроке физкультуры

Алтайский школьник умер на уроке физкультуры
Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

 Зеленский снова собирается в США

Зеленский снова собирается в США

Юнкер не смог приехать на прощание с Шираком по состоянию здоровья

Юнкер не смог приехать на прощание с Шираком по состоянию здоровья

 Президент Южной Кореи анонсировал встречу представителей США и КНДР

Президент Южной Кореи анонсировал встречу представителей США и КНДР
Количество безработных в России за неделю упало более чем на процент

Количество безработных в России за неделю упало более чем на процент

 Алтайский школьник умер на уроке физкультуры

Алтайский школьник умер на уроке физкультуры
Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

 Зеленский снова собирается в США

Зеленский снова собирается в США

Юнкер не смог приехать на прощание с Шираком по состоянию здоровья

Юнкер не смог приехать на прощание с Шираком по состоянию здоровья

 Президент Южной Кореи анонсировал встречу представителей США и КНДР

Президент Южной Кореи анонсировал встречу представителей США и КНДР
13:05   30 Сентября 2019
Россия

Адвокат Устинова обжалует приговор Мосгорсуда и будет добиваться оправдания

Адвокат Устинова обжалует приговор Мосгорсуда и будет добиваться оправдания

Защита актера Павла Устинова намерена обжаловать приговор Мосгорсуда. Как заявил журналистам адвокат Дмитрий Чешков, он будет добиваться полного оправдания подзащитного.

По словам Чешкова, в Мосгорсуде установили невиновность Устинова, поэтому оснований для его задержания не было. Адвокат дождется копию приговора и тогда подаст жалобу, чтобы добиться оправдания. Кроме того, защитник заявил, что ему интересно будет почитать, как судьи изменили категорию преступления на среднюю тяжесть с тяжкого.

В понедельник, 30 сентября, Мосгорсуд приговорил Устинова к одному году условно за применение силы в отношении сотрудника ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в столице. Прокуратура просила 3,5 года условно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #мосгорсуд #общество #устинов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...