Адвокат Устинова обжалует приговор Мосгорсуда и будет добиваться оправдания

Защита актера Павла Устинова намерена обжаловать приговор Мосгорсуда. Как заявил журналистам адвокат Дмитрий Чешков, он будет добиваться полного оправдания подзащитного.

По словам Чешкова, в Мосгорсуде установили невиновность Устинова, поэтому оснований для его задержания не было. Адвокат дождется копию приговора и тогда подаст жалобу, чтобы добиться оправдания. Кроме того, защитник заявил, что ему интересно будет почитать, как судьи изменили категорию преступления на среднюю тяжесть с тяжкого.

В понедельник, 30 сентября, Мосгорсуд приговорил Устинова к одному году условно за применение силы в отношении сотрудника ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в столице. Прокуратура просила 3,5 года условно.