США и «Талибан»* настроены возобновить переговоры, заявили в МИД РФ

Американцы и талибы* (движение запрещено в России) настроены к восстановлению переговоров, заявил специальный представитель России по Афганистану и глава второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов 30 сентября.

«Американские коллеги с нами откровенно поделились своими оценками и видением. Самое главное, что и у американцев, и у талибов* есть настрой возобновить переговоры. Теперь нам надо их по-товарищески свести — в одном месте, в одно время», — сказал он.

Ранее директор департамента сообщал, что в октябре Москва примет китайского, американского и пакистанского спецпредставителей по Афганистану. Ожидается, что саммит поспособствует созданию благоприятной атмосферы для возобновления диалога между Штатами и «Талибаном»*.

«Есть и другие шаги, которые я пока раскрывать не буду», — добавил Кабулов.

В начале сентября американский лидер Дональд Трамп заявил о прекращении мирных переговоров с талибами*. Более того, 11 сентября он анонсировал новые удары по боевикам движения.

* «Талибан» (талибы) — радикальное движение, запрещено на территории России.