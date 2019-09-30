Мосгорсуд изменил наказание Павлу Устинову, ему назначили один год условно

Мосгорсуд изменил наказание актеру Павлу Устинову, ему назначили один год условно. Приговор оглашен в понедельник, 30 сентября. Генпрокуратура запрашивала в отношении Устинова наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на сотрудника ОМОН в ходе несанкционированного митинга в Москве 3 августа. При этом адвокат Устинова требовал суд приобщить к делу видеозапись момента задержания Устинова, но этого сделано не было. Генпрокуратура назвала приговор Устинову слишком жестким и потребовала смягчить ему наказание. 20 сентября Павла Устинова освободили из СИЗО под подписку о невыезде.

В понедельник, 30 сентября, Мосгорсуд приобщил к делу видеозаписи, которых ранее не было при рассмотрении дела в Тверском суде. Эксперт установил, что на видеозаписи не зафиксировано применения насилия к сотруднику ОМОН.

Также в судебном заседании выступил сотрудник ОМОН Александр Лягин, который является потерпевшим. По его словам, после приговора Устинову в соцсетях началась настоящая травля. Лягин в суде показал, что сотрудники Росгвардии целенаправленно шли задерживать Устинова, так как сочли его координатором митинга. По его словам, Устинов стоял у метро с телефоном в руках. Сам Лягин также попросил суд назначить Устинову условное наказание.