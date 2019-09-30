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12:41   30 Сентября 2019
Россия

Мосгорсуд изменил наказание Павлу Устинову, ему назначили один год условно

Мосгорсуд изменил наказание Павлу Устинову, ему назначили один год условно

Мосгорсуд изменил наказание актеру Павлу Устинову, ему назначили один год условно. Приговор оглашен в понедельник, 30 сентября. Генпрокуратура запрашивала в отношении Устинова наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на сотрудника ОМОН в ходе несанкционированного митинга в Москве 3 августа. При этом адвокат Устинова требовал суд приобщить к делу видеозапись момента задержания Устинова, но этого сделано не было. Генпрокуратура назвала приговор Устинову слишком жестким и потребовала смягчить ему наказание. 20 сентября Павла Устинова освободили из СИЗО под подписку о невыезде.

В понедельник, 30 сентября, Мосгорсуд приобщил к делу видеозаписи, которых ранее не было при рассмотрении дела в Тверском суде. Эксперт установил, что на видеозаписи не зафиксировано применения насилия к сотруднику ОМОН.

Также в судебном заседании выступил сотрудник ОМОН Александр Лягин, который является потерпевшим. По его словам, после приговора Устинову в соцсетях началась настоящая травля. Лягин в суде показал, что сотрудники Росгвардии целенаправленно шли задерживать Устинова, так как сочли его координатором митинга. По его словам, Устинов стоял у метро с телефоном в руках. Сам Лягин также попросил суд назначить Устинову условное наказание.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #мосгорсуд #общество #устинов

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