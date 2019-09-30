Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Количество безработных в России за неделю упало более чем на процент

Количество безработных в России за неделю упало более чем на процент

 Алтайский школьник умер на уроке физкультуры

Алтайский школьник умер на уроке физкультуры
Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

 Зеленский снова собирается в США

Зеленский снова собирается в США

Юнкер не смог приехать на прощание с Шираком по состоянию здоровья

Юнкер не смог приехать на прощание с Шираком по состоянию здоровья

 Президент Южной Кореи анонсировал встречу представителей США и КНДР

Президент Южной Кореи анонсировал встречу представителей США и КНДР
Количество безработных в России за неделю упало более чем на процент

Количество безработных в России за неделю упало более чем на процент

 Алтайский школьник умер на уроке физкультуры

Алтайский школьник умер на уроке физкультуры
Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

 Зеленский снова собирается в США

Зеленский снова собирается в США

Юнкер не смог приехать на прощание с Шираком по состоянию здоровья

Юнкер не смог приехать на прощание с Шираком по состоянию здоровья

 Президент Южной Кореи анонсировал встречу представителей США и КНДР

Президент Южной Кореи анонсировал встречу представителей США и КНДР
12:59   30 Сентября 2019
Россия

Роспотребнадзор перечислил правила для занятий дома с детьми до семи лет

Роспотребнадзор перечислил правила для занятий дома с детьми до семи лет

Дети от трех до пяти лет могут заниматься дома без вреда для здоровья не более 40 минут в день. В возрасте от шести до семи лет — не более одного часа. Лучше всего заниматься с дошкольниками в первую и во вторую половину дня, делая между занятиями перерывы для сохранения зрения. Такие правила опубликовал Роспотребнадзор. 

В сообщении ведомства сказано, что между занятиями детям необходимо выделять время для активных игр и пребывании на свежем воздухе. Если занятия однотипны, их следует прерывать каждые 10-15 минут, чтобы снять напряжение с глаз. 

Также для улучшения зрения ребенка рекомендуется подбирать прыгающие, вертящиеся и катящиеся игрушки. Детям полезно играть с мячом. Время для шахмат, шашек и головоломок лучше ограничить, отметили в Роспотребнадзоре. 

Роспотребнадзор перечислил правила для занятий дома с детьми до семи лет

Отдельно в ведомстве отметили негативное влияние на зрение ребенка от телевизора, компьютера, планшета и мобильного телефона. Дошкольникам нельзя непрерывно смотреть телевизор более 30 минут. Лучше всего смотреть телевизор на уровне 2,0-5,5 метра от экрана. Что касается компьютера, ребенку следует находиться от экрана на расстоянии 40 сантиметров. Сидеть следует прямо перед монитором, а не сбоку. 

«В комнате при этом должно быть обычное естественное или искусственное освещение. Важно, чтобы свет от других источников не попадал в глаза», — сказали в ведомстве. 

Самое частое нарушение, встречающееся у детей, — близорукость и косоглазие. Чтобы избежать глазные болезни, рекомендуется проводить регулярные осмотры. В возрасте трех лет — раз в полугодие, а от четырех до семи — раз в год, сообщили в ведомстве. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дети #роспотребнадзор #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...