Роспотребнадзор перечислил правила для занятий дома с детьми до семи лет

Дети от трех до пяти лет могут заниматься дома без вреда для здоровья не более 40 минут в день. В возрасте от шести до семи лет — не более одного часа. Лучше всего заниматься с дошкольниками в первую и во вторую половину дня, делая между занятиями перерывы для сохранения зрения. Такие правила опубликовал Роспотребнадзор.

В сообщении ведомства сказано, что между занятиями детям необходимо выделять время для активных игр и пребывании на свежем воздухе. Если занятия однотипны, их следует прерывать каждые 10-15 минут, чтобы снять напряжение с глаз.

Также для улучшения зрения ребенка рекомендуется подбирать прыгающие, вертящиеся и катящиеся игрушки. Детям полезно играть с мячом. Время для шахмат, шашек и головоломок лучше ограничить, отметили в Роспотребнадзоре.

Отдельно в ведомстве отметили негативное влияние на зрение ребенка от телевизора, компьютера, планшета и мобильного телефона. Дошкольникам нельзя непрерывно смотреть телевизор более 30 минут. Лучше всего смотреть телевизор на уровне 2,0-5,5 метра от экрана. Что касается компьютера, ребенку следует находиться от экрана на расстоянии 40 сантиметров. Сидеть следует прямо перед монитором, а не сбоку.

«В комнате при этом должно быть обычное естественное или искусственное освещение. Важно, чтобы свет от других источников не попадал в глаза», — сказали в ведомстве.

Самое частое нарушение, встречающееся у детей, — близорукость и косоглазие. Чтобы избежать глазные болезни, рекомендуется проводить регулярные осмотры. В возрасте трех лет — раз в полугодие, а от четырех до семи — раз в год, сообщили в ведомстве.