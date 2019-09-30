Министр нефти Ирана встретится с Новаком в Москве

Глава иранского министерства нефти Бижан Зангане анонсировал встречу с российским министром энергетики Александром Новаком, сообщило агентство Shana 30 сентября.

«В Москве с господином Новаком, главой Минэнерго России, мы проведем переговоры по двустороннему сотрудничеству», — уточнил он.

Напомним, что Зангане выступит 2 октября на форуме «Российская энергетическая неделя». В тот же день президент России Владимир Путин поучаствует в пленарном заседании международного события. В пресс-службе Кремля отмечали, что темой дискуссии будет «Энергетическое партнерство для устойчивого развития».

РЭН стала крупнейшим в стране отраслевым мероприятием. Организаторами форума выступает министерство энергетики при поддержки фонда «Росконгресс». В официальной программе заявлено свыше 70 деловых встреч.