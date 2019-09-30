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Видео, запечатлевшее ракетный удар по саудовским нефтяным объектам, попало в сеть

 Министр нефти Ирана встретится с Новаком в Москве

Министр нефти Ирана встретится с Новаком в Москве
12:50   30 Сентября 2019
Весь мир

Министр нефти Ирана встретится с Новаком в Москве

Министр нефти Ирана встретится с Новаком в Москве

Глава иранского министерства нефти Бижан Зангане анонсировал встречу с российским министром энергетики Александром Новаком, сообщило агентство Shana 30 сентября.

«В Москве с господином Новаком, главой Минэнерго России, мы проведем переговоры по двустороннему сотрудничеству», — уточнил он.

Напомним, что Зангане выступит 2 октября на форуме «Российская энергетическая неделя». В тот же день президент России Владимир Путин поучаствует в пленарном заседании международного события. В пресс-службе Кремля отмечали, что темой дискуссии будет «Энергетическое партнерство для устойчивого развития».

Министр нефти Ирана встретится с Новаком в Москве

РЭН стала крупнейшим в стране отраслевым мероприятием. Организаторами форума выступает министерство энергетики при поддержки фонда «Росконгресс». В официальной программе заявлено свыше 70 деловых встреч.

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Автор: Анна Манц
#россия #иран #новак #минэнерго #рэн #зангане

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