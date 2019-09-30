Видео, запечатлевшее ракетный удар по саудовским нефтяным объектам, попало в сеть

Телеканал CBS опубликовал видео, на котором запечатлена атака на объекты саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco. На кадрах видно, как снаряды попадают в резервуары и взрываются. Затем на территории завода начинаются пожары.

Напомним, беспилотники атаковали предприятия государственной нефтегазовой компании 14 сентября. Из-за произошедшего королевству пришлось сократить производство нефти более чем вдвое.

Ответственность на себя взяли повстанцы-хуситы из Йемена, однако Штаты обвинили в случившемся Иран. Тегеран обвинения отрицает. Власти Ирана отметили, что атаки на нефтяные объекты плохо сказываются на экономике всего региона. Подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.