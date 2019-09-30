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12:52   30 Сентября 2019
Весь мир

Видео, запечатлевшее ракетный удар по саудовским нефтяным объектам, попало в сеть

Видео, запечатлевшее ракетный удар по саудовским нефтяным объектам, попало в сеть

Телеканал CBS опубликовал видео, на котором запечатлена атака на объекты саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco. На кадрах видно, как снаряды попадают в резервуары и взрываются. Затем на территории завода начинаются пожары.

Напомним, беспилотники атаковали предприятия государственной нефтегазовой компании 14 сентября. Из-за произошедшего королевству пришлось сократить производство нефти более чем вдвое.

Ответственность на себя взяли повстанцы-хуситы из Йемена, однако Штаты обвинили в случившемся Иран. Тегеран обвинения отрицает. Власти Ирана отметили, что атаки на нефтяные объекты плохо сказываются на экономике всего региона. Подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #иран #нефть #саудовская аравия

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