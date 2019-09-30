Президент РФ Владимир Путин прилетел на церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком. Прощание состоится в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

Владимир Путин прилетел в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком pic.twitter.com/znGObAtBRJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 30, 2019

RT также публикует видеозапись с прилетом Владимира Путина во Францию.

Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Во Франции 30 сентября объявлен днем национального траура. Кроме Владимира Путина в Париж на прощание с бывшим президентом Франции прибудут около трех десятков лидеров других стран.