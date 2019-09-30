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12:37   30 Сентября 2019
Россия

Путин прилетел на церемонию прощания с Шираком

Путин прилетел на церемонию прощания с Шираком

Президент РФ Владимир Путин прилетел на церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком. Прощание состоится в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

RT также публикует видеозапись с прилетом Владимира Путина во Францию.

Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Во Франции 30 сентября объявлен днем национального траура. Кроме Владимира Путина в Париж на прощание с бывшим президентом Франции прибудут около трех десятков лидеров других стран.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #франция #политика #жак ширак

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