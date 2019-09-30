Саратовский депутат погиб в аварии

Депутат муниципального собрания Федоровского района Саратовской области Азамат Душалов погиб в в результате аварии. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник. 30 сентября, со ссылкой на администрацию района.

«Да, мы подтверждаем гибель депутата Душалова в ДТП», — заявила собеседница агентства.

В пресс-службе областного управления ГИБДД журналистам сообщили, что ДТП произошло вечером в воскресенье, 29 сентября, на трассе в Энгельсском районе региона.

Согласно предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Водитель и 17-летняя пассажирка попали в больницу, а пассажир Душалов от полученных травм скончался на месте.