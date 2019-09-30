Столичный парк «Остров мечты» обеспечили электроснабжением

Представитель «Россети Московский регион» в понедельник, 30 сентября, сообщил, что компания создала условия для электроснабжения тематического парка «Остров мечты». По его словам, от подстанции 220 кВ «Автозаводская» электроэнергия поступит в парк развлечений, который строят в Нагатинской пойме​​​.

Уже установили и включили элегазовые выключатели 220 кВ, автотрансформаторы АТ-1 и АТ-2, а также поставили под нагрузку новые кабельные линии — «Автозаводская – Южная № 4» и «Автозаводская – Южная № 5». Подстанцию перевели на напряжение 220 кВ, чтобы повысить надежность электроснабжения потребителей, а в перспективе освободить городские территории от воздушных и кабельных участков линий электропередач.

«Остров Мечты» – первый российский крытый тематический парк развлечений в Москве. Инвестиции в проект — полтора миллиарда долларов.