Встреча спецпредставителей РФ, КНР, Пакистана и США по Афганистану состоится в Москве

Специальные представители Российской Федерации, Китая, Пакистана и США по Афганистану проведут в октябре встречу в Москве. Соответствующее заявление в понедельник, 30 сентября, сделал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов.

«В Москве мы, возможно, соберемся в рамках расширенной «тройки» спецпредставителей России, США, Китая и Пакистана по Афганистану», — заметил Кабулов, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время данный вопрос прорабатывается, однако точной даты нет. По словам спецпредставителя РФ, встреча произойдет в октябре.