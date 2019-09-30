Два петербуржца пострадали при возгорании грузовиков

Два грузовых автомобиля загорелись в Петербурге, пострадали двое человека. Об этом в понедельник, 30-го сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе ГУМЧС по Петербурге и Ленинградской области.

По информации пресс-службы, два грузовых автомобиля загорелись утром 30 сентября. Происшествие случилось на улице Партизана, 2. Отмечается, что пожар удалось локализовать в 10.12 по местному времени.

«В результате пожара пострадали два человека», — передает агентство слова источника.

В пресс-службе ГУМЧС по Петербургу и Ленобласти не уточнили всех подробностей случившегося.