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12:18   30 Сентября 2019
Россия

Причин для подорожания молочной продукции нет, считает Россельхознадзор

Причин для подорожания молочной продукции нет, считает Россельхознадзор

Причин для подорожания молочной продукции нет, считают в Россельхознадзоре. В ведомстве уверены, что заключительный этап перехода на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС) животноводческой продукции никак не отразится на ценах.

По словам официального представителя Россельхознадзора Юлии Мелано, ожидается снижение себестоимости продукции в 2020 году, такие результаты показали предыдущие два этапа. Она заявила, что повышению цен может поспособствовать «истерия» на эту тему, так как недобросовестные продавцы захотят на этом заработать. Также в ведомстве отметили стабильность работы системы.

Ранее ряд СМИ сообщал, что из-за запуска ЭВС в России может подорожать молочная продукция.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #россельхознадзор #молочная продукция

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