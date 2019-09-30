Причин для подорожания молочной продукции нет, считает Россельхознадзор

Причин для подорожания молочной продукции нет, считают в Россельхознадзоре. В ведомстве уверены, что заключительный этап перехода на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС) животноводческой продукции никак не отразится на ценах.

По словам официального представителя Россельхознадзора Юлии Мелано, ожидается снижение себестоимости продукции в 2020 году, такие результаты показали предыдущие два этапа. Она заявила, что повышению цен может поспособствовать «истерия» на эту тему, так как недобросовестные продавцы захотят на этом заработать. Также в ведомстве отметили стабильность работы системы.

Ранее ряд СМИ сообщал, что из-за запуска ЭВС в России может подорожать молочная продукция.