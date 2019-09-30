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12:26   30 Сентября 2019
Россия

Рябков раскритиковал реакцию ООН на невыдачу виз российской делегации

Рябков раскритиковал реакцию ООН на невыдачу виз российской делегации

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что реакция ООН на невыдачу членам делегации из РФ виз американским посольством должна быть более внятной. По его словам, Вашингтон поставил новый антирекорд в плане собственного позиционирования в мире.

Дипломат убежден, что отказ в выдаче виз является тревожным знаком в плане того, что могут позволить себе США относительно ООН, пренебрегая нормами и законами. 

Кроме того, Рябков считает, что между РФ и США уже давно идет визовая война. 

«Мы имеем огромные трудности на протяжении длительного времени с направлением сотрудников наших посольств и генконсульств в США в длительные командировки. У нас большие проблемы с оформлением персонала в краткосрочные командировки» — сказал он.

По мнению дипломата, следует научиться договариваться друг с другом, а не действовать по принципу «око за око, зуб за зуб». Пока с этим возникают проблемы.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #мид рф #визы

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