Воронежцы, живущие в доме с током в батареях, остались без газа и отопления

Жители дома в Воронеже, где по трубам вместо отопления течет электричество, уже сутки не могут согреться и приготовить еды из-за отсутствия газа. Старшая по дому Татьяна рассказала телеканалу «360» о ситуации.

Напомним, что неполадки в доме по улице Хользунова начались на прошлой неделе. Упавший электрический кабель «разогнал» батареи до напряжения в 220 вольт. Такие же показатели были зафиксированы и на газовых трубах, что стало причиной пожара в одной из квартир. Коммунальщики обещали разобраться к 30 сентября, однако ситуация все еще остается прежней.

Татьяна отметила, что в электрощитовую приехала бригада, однако неизвестна дата приезда газовой службы.

«Приготовить покушать нельзя. Никто ни за что не хочет отвечать. Это ужас!» — возмутилась собеседница агентства.

Она рассказала, что сперва пропал свет, после чего «загорелись» батареи. В квартире на четвертом этаже и вовсе сгорела газовая труба, его пришлось отключить во всем доме. По словам старшей, проводка не менялась на протяжении 40 лет, сейчас должны протянуть новый кабель.