Воронежцы, живущие в доме с током в батареях, остались без газа и отопления
Жители дома в Воронеже, где по трубам вместо отопления течет электричество, уже сутки не могут согреться и приготовить еды из-за отсутствия газа. Старшая по дому Татьяна рассказала телеканалу «360» о ситуации.
Напомним, что неполадки в доме по улице Хользунова начались на прошлой неделе. Упавший электрический кабель «разогнал» батареи до напряжения в 220 вольт. Такие же показатели были зафиксированы и на газовых трубах, что стало причиной пожара в одной из квартир. Коммунальщики обещали разобраться к 30 сентября, однако ситуация все еще остается прежней.
Татьяна отметила, что в электрощитовую приехала бригада, однако неизвестна дата приезда газовой службы.
«Приготовить покушать нельзя. Никто ни за что не хочет отвечать. Это ужас!» — возмутилась собеседница агентства.
Она рассказала, что сперва пропал свет, после чего «загорелись» батареи. В квартире на четвертом этаже и вовсе сгорела газовая труба, его пришлось отключить во всем доме. По словам старшей, проводка не менялась на протяжении 40 лет, сейчас должны протянуть новый кабель.
«Не работает управляющая компания, не работает», — посетовала потерпевшая.