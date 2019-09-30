МИД РФ связал скандал вокруг Трампа и Зеленского с провалом расследования Мюллера

Москва допускает, что скандал с публикацией разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского может быть связан с провалом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» РФ в выборы США в 2016 году.

Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник, 30 сентября, в интервью журналу «Международная жизнь». Он подчеркнул, что публикация записи разговора совпала с неделей высокого уровня ГА ООН и совпала с контактами резидентов Украины и США в Нью-Йорке.

«Я думаю, что каких-то оценок или взглядов со стороны на это совершенно не нужно для того, чтобы понять, что вся ситуация целиком и полностью относится к взаимоотношениям Вашингтона и Киева», — сказал он.

Рябков также отметил, что расследование Мюллера о «связях» Трампа и России не получило такого резонанса, на который рассчитывали не только в США, но в других столицах. В Москве знали, что именно так и будет, потому что подтвердить абсолютно бездарные и бездумные обвинения против РФ было невозможно, отметил он.

«Тогда, как мне показалось, возникла идея попробовать где-то еще поискать уязвимые места. Ну вот мы видим, что видим. Это все отражение очень, на мой взгляд, нездоровой атмосферы, сложившейся в сегодняшнем Вашингтоне», — резюмировал Рябков.

Ранее в США была опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. СМИ писали, что Трамп мог попросить Зеленского о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Кроме этого, стенограмма подтвердила просьбу Трампа провести расследование по увольнению экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина — он расследовал деятельность Burisma Group. В состав директоров этой компании выходил сын Байдена.

После этого демократы обвинили американского лидера в попытке вмешаться в выборы через дискредитацию Байдена — главного соперника Трампа на будущих выборах. Против президента США начата процедура импичмента. Трамп все отрицает.