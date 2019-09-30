Авиалесоохрана подтвердила отсутствие опасности возникновения лесных пожаров

Представитель Авиалесоохраны в понедельник, 30 сентября, сообщил, что в РФ отсутствует опасность возникновения лесных пожаров. По его словам, сезон тушения лесных пожаров закрыт в Чукотке, Якутия, Кировской области, Пермском крае, Мурманской области, Ярославской области и Калининградской области.

Однако в большинстве российских регионов угроза возникновения лесных пожаров сохраняется. Ранее глава ФБУ «Авиалесоохрана» заявлял, летний период природных пожаров завершился, но служба не свернет силы по предотвращению огня. В октябре начинается третий пожароопасный сезон, когда возгорания происходят в связи с осенним палом травы.