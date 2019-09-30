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11:48   30 Сентября 2019
Россия

МИД РФ не исключает возможность ответных визовых мер Вашингтону

МИД РФ не исключает возможность ответных визовых мер Вашингтону

Российское министерство внутренних дел не исключило возможность ответных визовых мер Вашингтону в ответ на невыдачу документов российским дипломатам. Замглавы ведомства Сергей Рябков отметил, что это не выбор Москвы, ведь визовую войну развязали именно власти Соединенных Штатов.

Рябков посетовал на огромные трудности с направлением сотрудников посольств в США на протяжении долгого времени. При этом МИД РФ предлагает Вашингтону выход из ситуации и налаживание диалога, но США предпочитает действовать по принципу «око за око, зуб за зуб», говорит Рябков. В интервью журналу «Международная жизнь» замглавы российского министерства иностранных дел подчеркнул, что диалога с США нет, так как те, кто формируют политику Вашингтона по отношению к Москве, считают, что нужно действовать с позиции силы, но такая политика давно обречена на провал.

Сергей Рябков отметил, что пока ведомство думает над тем, какой ответ применить к США из-за невыдачи виз российским дипломатам на Генассамблею ООН. Он заявил, что рассматривается вариант симметричного ответа.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #политика #мид рф #весь мир #визы сша

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