МИД РФ не исключает возможность ответных визовых мер Вашингтону

Российское министерство внутренних дел не исключило возможность ответных визовых мер Вашингтону в ответ на невыдачу документов российским дипломатам. Замглавы ведомства Сергей Рябков отметил, что это не выбор Москвы, ведь визовую войну развязали именно власти Соединенных Штатов.

Рябков посетовал на огромные трудности с направлением сотрудников посольств в США на протяжении долгого времени. При этом МИД РФ предлагает Вашингтону выход из ситуации и налаживание диалога, но США предпочитает действовать по принципу «око за око, зуб за зуб», говорит Рябков. В интервью журналу «Международная жизнь» замглавы российского министерства иностранных дел подчеркнул, что диалога с США нет, так как те, кто формируют политику Вашингтона по отношению к Москве, считают, что нужно действовать с позиции силы, но такая политика давно обречена на провал.

Сергей Рябков отметил, что пока ведомство думает над тем, какой ответ применить к США из-за невыдачи виз российским дипломатам на Генассамблею ООН. Он заявил, что рассматривается вариант симметричного ответа.