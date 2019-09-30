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12:00   30 Сентября 2019
Россия

Путин поздравил «Интерфакс» с 30-летним юбилеем

Путин поздравил «Интерфакс» с 30-летним юбилеем

Глава государства Владимир Путин поздравил коллектив «Интерфакса» с 30-летием информационного агентства. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля.

В ней отмечается, что «Интерфакс» всегда занимал активную позицию в развитии новостного рынка. Агентство очень сильно повлияло на укрепление авторитета и престижа журналистики.

Поздравление сотрудникам агентства также направил премьер страны Дмитрий Медведев.

В 1989 году несколько журналистов создали информагентство, которое стало первым негосударственным каналом оперативной политической и экономической информации об СССР — «Интерфакс».

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #сми #журналистика #интерфакс

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