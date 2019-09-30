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11:49   30 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский снова собирается в США

Зеленский снова собирается в США

Помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о ходе подготовки официального визита главы государства в США. Об этом стало известно 30 сентября из эфира телеканала «1+1». 

Ранее в Нью-Йорке прошла 74-я ГА ООН, на полях которой случилась встреча Зеленского и американского коллеги Дональда Трампа. Главы государств обсудили конфликт в Донбассе и двустороннее сотрудничество. 

«На сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовке уже официального визита», — сказал он. 

При этом Ермак не назвал точную дату визита украинского лидера. 

Информацию о согласовании даты визита Зеленского в Соединенные Штаты ранее озвучил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. По словам секретаря СНБО Александра Данилюка, официальную встречу лидеры стран намерены посвятить обсуждению вопросов безопасности. Сам украинский глава ранее заявлял, что встретится с Трампом в сентябре в Вашингтоне. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #украина #политика #трамп #общество #зеленский

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