Число пассажиров отечественных авиакомпаний в январе-августе выросло почти на 12%

Пассажиропоток российских авиаперевозчиков в период с января по август увеличился на 11,7 % до 86,3 миллиона человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Росавиации 30 сентября.

Так, доля международных перевозок за это время составила 37 миллионов, поднявшись на 17,9%, а внутренних — почти 50 миллионов пассажиров с ростом 7,4 %. В частности, в августе отечественными перевозчиками воспользовались 14,4 миллиона человек, что на 11% больше показателя 2018 года.

Если рассматривать по отдельности, то «Аэрофлот» за восемь месяцев перевез свыше 25 миллионов пассажиров, что выше показателя прошлого года на 7,3 %. В группу компаний также входят лоукостер «Победа» и «Россия». Первая увеличила показатели на 46,7%, предоставив услуги 6,6 миллионам клиентов, а вторая — на 4,7 %, ей воспользовались 8,1 миллиона.

«Сибирь» выбрали порядка девяти миллионов человек, что на 15,6 % выше прошлогодних показателей. «Уральские авиалинии» транспортировали 6,4 миллиона — больше на 6,4 %.