Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роспотребнадзор перечислил правила для занятий дома с детьми до семи лет

Роспотребнадзор перечислил правила для занятий дома с детьми до семи лет

 Саратовский депутат погиб в аварии

Саратовский депутат погиб в аварии
Зеленский снова собирается в США

Зеленский снова собирается в США

Саакашвили планирует вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Саакашвили планирует вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Видео, запечатлевшее ракетный удар по саудовским нефтяным объектам, попало в сеть

Видео, запечатлевшее ракетный удар по саудовским нефтяным объектам, попало в сеть

 Министр нефти Ирана встретится с Новаком в Москве

Министр нефти Ирана встретится с Новаком в Москве
Роспотребнадзор перечислил правила для занятий дома с детьми до семи лет

Роспотребнадзор перечислил правила для занятий дома с детьми до семи лет

 Саратовский депутат погиб в аварии

Саратовский депутат погиб в аварии
Зеленский снова собирается в США

Зеленский снова собирается в США

Саакашвили планирует вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Саакашвили планирует вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Видео, запечатлевшее ракетный удар по саудовским нефтяным объектам, попало в сеть

Видео, запечатлевшее ракетный удар по саудовским нефтяным объектам, попало в сеть

 Министр нефти Ирана встретится с Новаком в Москве

Министр нефти Ирана встретится с Новаком в Москве
11:33   30 Сентября 2019
Россия

Транспортная логистика является важнейшим условием развития ЕАЭС, уверен Силуанов

Транспортная логистика является важнейшим условием развития ЕАЭС, уверен Силуанов

Транспортная логистика является важнейшим условием развития Евразийского экономического союза, уверен глава Минфина РФ Антон Силуанов. Об этом он заявил в ходе международного форума «Транзитный потенциал евразийского континента», который стартовал в понедельник, 30 сентября.

По словам Силуанова, успех экономик стран зависит от того, как будут организованы логистические и транспортные коридоры. Кроме того, глава министерства финансов РФ назвал безбарьерную транспортную логистику главным условием для интеграционного объединения. По мнению Силуанова, это необходимо для того, чтобы не было проблем с перемещением товаров и людей.

Глава Минфина РФ уверен, что для всех стран ЕАЭС необходимо соблюдать принципы субсидирования перевозок, чтобы этим могли пользоваться как перевозчики РФ, так и Казахстана и Белоруссии. По мнению Силуанова, нужно решать проблему с общими принципами цифровизации, чтобы не было лишних вопросов с бюрократической составляющей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #еаэс #силуанов #минфин рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...