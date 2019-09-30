Транспортная логистика является важнейшим условием развития ЕАЭС, уверен Силуанов

Транспортная логистика является важнейшим условием развития Евразийского экономического союза, уверен глава Минфина РФ Антон Силуанов. Об этом он заявил в ходе международного форума «Транзитный потенциал евразийского континента», который стартовал в понедельник, 30 сентября.

По словам Силуанова, успех экономик стран зависит от того, как будут организованы логистические и транспортные коридоры. Кроме того, глава министерства финансов РФ назвал безбарьерную транспортную логистику главным условием для интеграционного объединения. По мнению Силуанова, это необходимо для того, чтобы не было проблем с перемещением товаров и людей.

Глава Минфина РФ уверен, что для всех стран ЕАЭС необходимо соблюдать принципы субсидирования перевозок, чтобы этим могли пользоваться как перевозчики РФ, так и Казахстана и Белоруссии. По мнению Силуанова, нужно решать проблему с общими принципами цифровизации, чтобы не было лишних вопросов с бюрократической составляющей.