Экс-сотрудник штаба Навального назвал митинг 29 сентября «спектаклем-мюзиклом»

Митинг, который оппозиция провела в Москве 29 сентября в поддержку фигурантов так называемого «московского дела», был всего-навсего шоу, устроенным с целью заработка.

Такое мнение в понедельник высказали российские политологи и журналисты, прокомментировавшие воскресное мероприятие на проспекте Сахарова в центре столицы.

Как сообщает в понедельник информационное агентство NationNews, организатором митинга в поддержку так называемых «политзаключенных» выступил Михаил Светов – представитель Либертарианской партии, которого поддержали глава «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексей Навальный, его юрист Любовь Соболь, менеджер проектов фонда Леонид Волков и другие оппозиционеры.

По мнению ряда политологов и журналистов, Светов, Навальный, Соболь и другие под видом борьбы за права арестованных участников митинга осуществили очередной выгодный для себя бизнес-проект.

В частности, журналист, писатель и радиоведущий Армен Гаспарян написал в своем микроблоге Twitter, что прошедшая акция не имела ничего общего с отстаиванием политических убеждений – людей просто собрали на митинг, чтобы подставить под полицейские дубинки и, получив желаемую шумиху в СМИ, вновь устроить вечеринку или улететь на отдых за границу. При этом Гаспарян напомнил о недавней шумной тусовке «с голыми мужиками», которую Навальный и его компаньоны устроили во время вынесения приговоров тем, кого они же призывали выходить на незаконные митинги.

Журналистка Леся Рябцева, бывшая помощник главреда «Эха Москвы», считает, что 29 сентября оппозиция устроила очередное постановочное шоу.

«Навальный давно превратил подобные акции в выгодный бизнес с песнями, плясками и последующей продажей тюремного мерча», - написала она.

Также журналистка отметила, что Навальному выгодно вовлекать в свое шоу бывших зрителей, которые в свою очередь сядут, чтобы оппозиция могла и дальше вести богемный образ жизни, отдыхать на курортах и отправлять детей на учебу за границу.

Мнение Рябцевой поддержал и бывший сотрудник петербургского штаба Навального Виталий Серуканов. Он считает, что устроенный Навальным митинг «спектакль-мюзикл» нужен блогеру для организации новых арестов и тюремных сроков, так как новые «политзаключенные» являются «рекламным двигателем» для изощренного бизнеса главы ФБК.

В то же время политолог Владимир Киреев, высказал мнение, что протестная активность спадает и чтобы поддержать накал либеральная общественность и устроила митинг 29 сентября.

«29 сентября среди протестующих обязательно найдутся люди, кто станет призывать к каким-либо противоправным действиям, дабы спровоцировать сотрудников полиции на задержания и прочие меры», - приводит мнение эксперта издание «Радиус».

Навальному, по его словам, не нужен скучный и спокойный митинг, ему все время нужны новые «несправедливо осужденные», чтобы предъявить их кураторам, как отчет о проделанной работе и оправдать свой заработок.

Напомним: минувшим летом Навальный и его соратники устроили в Москве целую серию протестных акций и митингов, в том числе и незаконных. Поводом стал отказ избиркомов регистрировать так называемых «независимых кандидатов» на выборах в Мосгордуму, в связи с тем, что в представленных ими документах при проверке было выявлено большое число брака, поддельных подписей и «мертвых душ». Митинги организовывались по методичкам «цветных революций» и при поддержке американских структур, беглых олигархов и прозападной либеральной прессы.

В ходе летних митингов, активисты под лозунгом «Допускай!» призывали власти в нарушение законодательства зарегистрировать всех «независимых кандидатов», закрыв глаза на допущенные ими нарушения. Сейчас же риторика сменилась, и митинги проходят под лозунгом «Отпускай!». Активисты требуют от властей выпустить всех так называемых «политзаключенных», включая не только тех, кто признает свою вину, но откровенных маньяков, вроде Владислава Синицы, который под псевдонимом Макс Стеклов призывал в интернете убивать детей сотрудников правоохранительных органов.

Сам блогер Навальный, по данным СМИ и блогерского политсообщества, получил от своих западных кураторов за организацию серии летних протестов в Москве 7,3 миллиона рублей. 11 сентября на биткоин-кошелек лидера ФБК были переведены внушительные 10,9 биткоина, которые были обналичены спустя полчаса, после чего Навальный с женой и дочерью вылетел за границу.