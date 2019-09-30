Врио губернатора Петербурга на время отпуска Беглова станет Любовь Совершаева

Руководитель администрации Санкт-Петербурга Любовь Совершаева станет временно исполняющим обязанности губернатора, пока Александр Беглов будет находиться в отпуске. Об этом 30 сентября пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как сообщает петербургское издание, губернатор Беглов уходит в плановый отпуск с 30 сентября по 13 октября. Во время его отсутствия обязанности градоначальника будет исполнять Любовь Совершаева, занимающая должность руководителя городской администрации.

Ранее Беглов рассказал о подготовке снегоуборочной техники к первым заморозкам. Градоначальник отметил, что власти дополнительно закупили 471 машину.