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11:29   30 Сентября 2019
Россия

Врио губернатора Петербурга на время отпуска Беглова станет Любовь Совершаева

Врио губернатора Петербурга на время отпуска Беглова станет Любовь Совершаева

Руководитель администрации Санкт-Петербурга Любовь Совершаева станет временно исполняющим обязанности губернатора, пока Александр Беглов будет находиться в отпуске. Об этом 30 сентября пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного. 

Как сообщает петербургское издание, губернатор Беглов уходит в плановый отпуск с 30 сентября по 13 октября. Во время его отсутствия обязанности градоначальника будет исполнять Любовь Совершаева, занимающая должность руководителя городской администрации.

Ранее Беглов рассказал о подготовке снегоуборочной техники к первым заморозкам. Градоначальник отметил, что власти дополнительно закупили 471 машину. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #политика #общество #беглов

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