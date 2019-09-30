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11:28   30 Сентября 2019
Россия

Проект программы реставрации жилья в Петербурге подготовят к декабрю

Проект программы реставрации жилья в Петербурге подготовят к декабрю

Компания «НИИПИ Спецреставрация» по заказу петербургских властей к началу декабря проанализирует состояние жилых домов в историческом центре Северной столицы и разработает проект целевой программы как реставрации, так и капитального ремонта.

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга в сентябре искал компанию, которая проанализирует потенциал улучшения состояния жилищного фонда исторического центра. Согласно конкурсной документации, задача — сформировать список жилых домов в центре Петербурга, учитывая год постройки и техническое состояние, выяснить принадлежность к объектам культурного наследия и форм собственности, разработать примерный перечень домов, которые нужно включить в региональную программу реставрации и капремонта, чтобы приспособить строения под современное использование.

Компания разработает предпроектную документацию по четырем многоквартирным жилым домам Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов, чью реставрацию учтут в качестве пилотного проекта.

Согласно итоговому протоколу торгов, государственный контракт заключили с «НИИПИ Спецреставрация», как с единственным участником конкурсного отбора. Стоимость работ — 35 миллионов рублей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #петербург #общество #реставрация

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