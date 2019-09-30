«Радио Свобода» выдало шутку актера Деля за доказательство «политических репрессий»

Либеральные СМИ, пытаясь создать новую «жертву режима», раздули историю с увольнением артиста Ильи Деля из Александринского театра. В итоге объясняться пришлось не только артисту, но и худруку театра, пишет ФАН.

Все началось с того, что Дель опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал, что, приехав на работу в Александринский театр, он узнал о своем увольнении. При этом причины увольнения никто объяснять не захотел, лишь вскользь прозвучало, что театр не согласен с графиком артиста, который имеет высокую занятость на стороне. Дель иронично предположил, что его могли выгнать из-за участия в политических акциях.

Эту версию подхватили либеральные СМИ, сильно искажая. Например, «Эхо Москвы» и «Радио Свобода» сообщили, что Дель не видел других причин своего увольнения, кроме политических. Сам Дель в своей записи не уточнял, какие именно пикеты он имеет в виду. Хотя актер действительно имеет активную гражданскую позицию и выражал поддержку актеру Павлу Устинову.

Худрук театра Валерий Фокин заявил, что артист отказывался от предложенных ролей и переносил репетиции на выпуске последней премьеры, а также высказывал сомнения относительно участия в репетициях следующего спектакля. Именно это и стало причиной увольнения Деля.

Таким образом, инцидент с Делем «оппозиция» планировала использовать, чтобы создать видимость «политических репрессий» в стране и сотворить новую «жертву режима». Однако «операция» провалилась из-за своевременно появившихся комментариев участников истории.