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13:23   30 Сентября 2019
Россия

«Радио Свобода» выдало шутку актера Деля за доказательство «политических репрессий»

«Радио Свобода» выдало шутку актера Деля за доказательство «политических репрессий»

Либеральные СМИ, пытаясь создать новую «жертву режима», раздули историю с увольнением артиста Ильи Деля из Александринского театра. В итоге объясняться пришлось не только артисту, но и худруку театра, пишет ФАН.

Все началось с того, что Дель опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал, что, приехав на работу в Александринский театр, он узнал о своем увольнении. При этом причины увольнения никто объяснять не захотел, лишь вскользь прозвучало, что театр не согласен с графиком артиста, который имеет высокую занятость на стороне. Дель иронично предположил, что его могли выгнать из-за участия в политических акциях.

Илья Дель

Эту версию подхватили либеральные СМИ, сильно искажая. Например, «Эхо Москвы» и «Радио Свобода» сообщили, что Дель не видел других причин своего увольнения, кроме политических. Сам Дель в своей записи не уточнял, какие именно пикеты он имеет в виду. Хотя актер действительно имеет активную гражданскую позицию и выражал поддержку актеру Павлу Устинову. 

Худрук театра Валерий Фокин заявил, что артист отказывался от предложенных ролей и переносил репетиции на выпуске последней премьеры, а также высказывал сомнения относительно участия в репетициях следующего спектакля. Именно это и стало причиной увольнения Деля. 

Таким образом, инцидент с Делем «оппозиция» планировала использовать, чтобы создать видимость «политических репрессий» в стране и сотворить новую «жертву режима». Однако «операция» провалилась из-за своевременно появившихся комментариев участников истории.

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Автор: Виктория Разумовская
#оппозиция #петербург #сми #дель

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