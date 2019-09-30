Президент Молдавии предложил провести перестановки в правительстве из-за неэффективности

Президент Молдавии Игорь Додон предложил провести перестановки в правительстве из-за неэффективности работы парламента. По его словам, кабмин Молдавии формировал свою работу в спешке и сейчас необходимо что-то менять.

В интервью агентству Трибуна Игорь Додон рассказал, что если правительство Молдавии так и не разберется со стоящими перед ним задачами, то необходимо не бояться делать перестановку, чтобы к работе приступили те, кто больше понимает в работе и может что-то изменить. Также Додон заявил, что ожидания граждан страны не совпали с приоритетами нынешнего молдавского правительства. Президент страны поделился, что люди ждут повышения зарплат и пенсий, а также улучшения здравоохранения и в сфере ЖКХ и транспорте.

Игорь Додон говорит, что в течение месяца предупреждал членов правительства о том, что ничего не меняется, но в ответ слышит лишь оправдания и обещания. Молдавский лидер заявил, что правительству страны давно пора что-то делать и работать для граждан страны.