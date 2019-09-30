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11:21   30 Сентября 2019
Весь мир

Российское посольство назвало статью о спецназе в Норвегии провокацией

Российское посольство назвало статью о спецназе в Норвегии провокацией

Посольство РФ в Осло прокомментировало материал о российском спецназе на территории королевства, опубликованный местным интернет-изданием AldriMer, назвав изложенную в нем информацию фейком и провокацией.

Ранее на сайте AldriMer сообщалось, что бойцов российского спецназа якобы заметили в материковой части Норвегии, а также на островах архипелага Шпицберген.

Российские дипломаты назвали данную публикацию частью ведущейся определенными кругами в Норвегии системной работы, по созданию образа врага из России. Также дипломаты допустили, что данный вброс был неуклюжей попыткой оправдать выделение дополнительных средств на борьбу с пресловутой «российской угрозой» перед представлением оборонного бюджета на будущий год.

 

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Автор: Александр Люблинский
#провокация #посольство #политика #спецназ #весь мир #норвегия

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