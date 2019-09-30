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11:16   30 Сентября 2019
Россия

Глава городской администрации Симферополя подала в отставку

Глава городской администрации Симферополя подала в отставку

Городской совет Симферополя удовлетворил заявление главы администрации Натальи Маленко об отставке. Об этом 30 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления информационной политики горадминистрации Аллу Гореву. 

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил всем главам администраций городов и районов уйти в отставку, чтобы появилась возможность сформировать новые команды на местах. Главы администраций отреагировали на предложение Аксенова, подав заявления в свои советы. 

«Поступило заявление Натальи Федоровны (Маленко) о досрочном прекращении полномочий главы администрации Симферополя. Депутаты приняли ее отставку единогласно», — сказала Горева.

Отмечается, что полномочия главы городской администрации выполняет первый заместитель главы горадминистрации Татьяна Сквириденко. В течение ближайшего месяца пройдет конкурс на замещение должности главы администрации. 

Маленко работала на должности с декабря 2018 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #общество

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