Сбербанк снизит ставки по ипотеке с 1 октября

Сбербанк анонсировал снижение ставок по ипотечным кредитам с 1 октября. Отмечается, что в среднем падение показателя составит 0,3 процентных пункта.

«Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3 процента годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8 процента», — уточнили в публикации.

Нововведение будет доступно клиентам, которые с 1 октября подадут заявление на ипотеку на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого здания, приобретения гаража или парковочного места, а также на целевой кредит под залог недвижимости.

Исключением станут «Военная ипотека» и программа государственной поддержки для семей с детьми, подчеркнули в релизе. Помимо этого, клиенты других банков смогут рефинансировать ипотечный кредит по ставке от девяти с половиной процентов. Здесь снижение составит 0,6 процентных пункта.