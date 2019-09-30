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Саакашвили планирует вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

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11:07   30 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Саакашвили планирует вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Саакашвили планирует вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили планирует в ближайшие месяцы вернуться на родину, чтобы «восстановить ее государственность».

«Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы. Нет ничего секретного», — заявил он. 

Политик покинул Грузию шесть лет назад. Против него возбужден ряд уголовных дел, по некоторым из которых он заочно осужден на длительные сроки. Кроме того, экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск.

В 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года бывший украинский президент Петр Порошенко уволил Саакашвили, поскольку тот не выполнил обещания по развитию региона и значительно ухудшил его экономические показатели.

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Автор: Виктория Разумовская
#саакашвили #политика #грузия

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