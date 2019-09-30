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10:47   30 Сентября 2019
Россия

Константин Цыганов занял пост замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики

Константин Цыганов занял пост замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики

Константин Цыганов занял пост замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Постановление о назначении Цыганова подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ появился на сайте кабинета министров.

Больше года этот пост занимала Марина Дедюшко, но по ее просьбе решено освободить ее от занимаемой должности. Теперь замглавы Минвостокразвития становится Константин Цыганов.

Министерство по развитию Дальнего Востока было переименовано в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики по указу президента России Владимира Путина в феврале 2019 года. Само министерство образовано в мае 2012 года.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #медведев #политика #минвостокразвития

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