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10:55   30 Сентября 2019
Россия

РЖД выразили готовность к работе с Саудовской Аравией

РЖД выразили готовность к работе с Саудовской Аравией

Генеральный директор российского холдинга «РЖД» Олег Белозеров встретился с главой «Саудовских железных дорог» Башаром Аль Маликом в Москве, сообщили в пресс-службе отечественной организации 30 сентября.

Стороны признали, что сейчас существуют благоприятные предпосылки для налаживания тесного сотрудничества государств в сфере путей сообщения. В частности, они отметили большой потенциал в направлении инфраструктурных проектов, а также в подготовке и повышении квалификации специалистов области.

«В ходе встречи Олег Белозеров отметил, что холдинг РЖД готов рассмотреть участие в инфраструктурных проектах на территории Саудовской Аравии, в том числе предложить свои услуги в рамках проектов по обеспечению городской мобильности», — указано на сайте.

Глава РЖД также напомнил, что за границей холдинг представлен кадрами, которые способны реализовать комплексные проекты. К тому же, компания опытна в строительстве уникальных мостовых сооружений.

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Автор: Анна Манц
#саудовская аравия #ржд

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