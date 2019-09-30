РФ продолжит оказывать содействие Абхазии, заявил Путин

РФ продолжит оказывать содействие Абхазии, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимбу с Днем Победы и Независимости республики, который отмечается в понедельник, 30 сентября.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин отмечает, что отношения между Россией и Абхазией по-прежнему динамично развиваются на основе принципов стратегического партнерства и союзничества. Российский лидер также сообщает, что РФ будет и дальше оказывать содействие Абхазии в обеспечении безопасности и решении социально-экономических вопросов республики.

В Абхазии в честь праздника состоятся торжественные мероприятия, в частности, в Сухуме возложат цветы к Мемориалу славы.

Ранее глава МИД Абхазии заявил, что после реконструкции аэропорта Сухуми первые международные рейсы можно запустить в Россию.