Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава городской администрации Симферополя подала в отставку

Глава городской администрации Симферополя подала в отставку

Сбербанк снизит ставки по ипотеке с 1 октября

Сбербанк снизит ставки по ипотеке с 1 октября
Саакашвили планирует вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Саакашвили планирует вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

 Власти Украины надеются утвердить новую программу с МВФ в декабре

Власти Украины надеются утвердить новую программу с МВФ в декабре
Российское посольство назвало статью о спецназе в Норвегии провокацией

Российское посольство назвало статью о спецназе в Норвегии провокацией

 Президент Молдавии предложил провести перестановки в правительстве из-за неэффективности

Президент Молдавии предложил провести перестановки в правительстве из-за неэффективности
Глава городской администрации Симферополя подала в отставку

Глава городской администрации Симферополя подала в отставку

Сбербанк снизит ставки по ипотеке с 1 октября

Сбербанк снизит ставки по ипотеке с 1 октября
Саакашвили планирует вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Саакашвили планирует вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

 Власти Украины надеются утвердить новую программу с МВФ в декабре

Власти Украины надеются утвердить новую программу с МВФ в декабре
Российское посольство назвало статью о спецназе в Норвегии провокацией

Российское посольство назвало статью о спецназе в Норвегии провокацией

 Президент Молдавии предложил провести перестановки в правительстве из-за неэффективности

Президент Молдавии предложил провести перестановки в правительстве из-за неэффективности
10:30   30 Сентября 2019
Россия

РФ продолжит оказывать содействие Абхазии, заявил Путин

РФ продолжит оказывать содействие Абхазии, заявил Путин

РФ продолжит оказывать содействие Абхазии, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимбу с Днем Победы и Независимости республики, который отмечается в понедельник, 30 сентября.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин отмечает, что отношения между Россией и Абхазией по-прежнему динамично развиваются на основе принципов стратегического партнерства и союзничества. Российский лидер также сообщает, что РФ будет и дальше оказывать содействие Абхазии в обеспечении безопасности и решении социально-экономических вопросов республики.

В Абхазии в честь праздника состоятся торжественные мероприятия, в частности, в Сухуме возложат цветы к Мемориалу славы.

Ранее глава МИД Абхазии заявил, что после реконструкции аэропорта Сухуми первые международные рейсы можно запустить в Россию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #абхазия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...