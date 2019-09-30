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10:58   30 Сентября 2019
Весь мир

Захарова объяснила, почему Лавров после визового скандала все же принял участие в ГА ООН

Захарова объяснила, почему Лавров после визового скандала все же принял участие в ГА ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что Россия не стала подыгрывать тем, кто намеревался сорвать ее участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Чиновники в Госдепартаменте США, принимая решение не выдавать российским делегатам, направлявшимся на 74-ю сессию ГА ООН, американскую визу, добивались именно этого – чтобы Россия вообще не участвовала в мероприятиях. Москва приняла решение не подыгрывать им в этом. Об этом Мария Захарова заявила в эфире Первого канала в телепередаче «Большая игра».

В ходе передачи ведущий спросил у Марии Захаровой, не возникло ли у главы МИД РФ Сергея Лаврова развернуть самолет над Атлантическим океаном и вернуться в РФ, как это в свое время сделал его предшественник на данном посту Евгений Примаков, выразивший таким образом протест бомбардировкам Югославии силами НАТО.

В ответ представитель МИД РФ заявила, что на тот момент – в 1999 году – ситуация была совершенно иной.

«Сейчас задачи совершенно иные – минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать?», - отметила она.

Захарова объяснила, почему Лавров после визового скандала все же принял участие в ГА ООН

Напомним: американская сторона отказала в выдаче визы США главе Международного комитета Совета Федерации Константину Косачеву, главе думского комитета по международным делам Леониду Слуцкому, гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину и еще десяти сотрудникам МИД России. Как выяснилось позже, к ситуации никакого отношения не имели ни президент США Дональд Трамп, ни глава Госдепартамента Майк Помпео.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя произошедшее, заявил, что Москва, готовясь к следующим мероприятиям в США, учтет полученный опыт и будет по десять раз уточнять, имеют ли чиновники, выдающие визы, инструкции от руководства Государственного департамента США.

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Автор: Александр Люблинский
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