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 Власти Украины надеются утвердить новую программу с МВФ в декабре

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10:40   30 Сентября 2019
Россия

Путин поздравил лидера Абхазии с Днем Победы и Независимости республики

Путин поздравил лидера Абхазии с Днем Победы и Независимости республики

Глава государства Владимир Путин поздравил своего коллегу из Абхазии Рауля Хаджимбу с Днем Победы и Независимости республики. Президент РФ пообещал, что Россия будет и дальше помогать Абхазии в обеспечении нацбезопасности.

«Путин подтвердил, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития», — сообщили в Кремле. 

Российский лидер добавил, что между странами сложились теплые и крепкие отношения, которые построены на принципах союзничества и стратегического партнерства.

Ранее Путин поручил принять предложение правительства РФ о финансировании Россией модернизации ВС Абхазии. 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #абхазия #хаджимба #нацбезопасность

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