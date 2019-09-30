Власти Украины надеются утвердить новую программу с МВФ в декабре

Украинское правительство рассчитывает, что подписание новой трехлетней программы с МВФ состоится в декабре, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук в Facebook 30 сентября.

Он отметил, что через несколько недель ключевые министры Украины посетят офис Международного валютного фонда в США, чтобы продолжить переговоры. Ожидается, что на этой встрече предварительно договорятся о составе и структуре программы.

«Это начало переговоров, которые будут продолжаться как минимум несколько месяцев, до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа», — отметил премьер.

Напомним, что миссия фонда работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам визита заявили, что темпы экономического роста слишком низкие, однако обсуждение новой программы состоится.

В декабре прошлого года международная организация утвердила новую кредитную программу для Украины stand by в размере 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев. 1,4 миллиарда страна получила сразу, а остальные средства должны были выделять в соответствии с полугодовыми обзорами. Так, очередной транш должны были перевести в начале лета, однако его отложили до формирования нового правительства. Но и с наступлением этого момента деньги не поступили, стартовали переговоры о новой программе.