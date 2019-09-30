Москалькова не сможет прийти на заседание суда по делу Павла Устинова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не сможет прийти на заседание суда по делу актера Павла Устинова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Москальковой.

Сейчас Москалькова проходит внеплановое лечение в больнице, поэтому сама на судебное слушание прийти не сможет. Но представитель омбудсмена поприсутствует в суде, отмечает пресс-служба.

В понедельник, 30 сентября, Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвоката Павла Устинова и апелляцию Генпрокуратуры на приговор Тверского суда Москвы, который приговорил актера и бывшего сотрудника Росгвардии к 3,5 годам колонии. Обвинительный приговор был вынесен в отношении Устинова за применение силы в отношении сотрудника ОМОН в ходе несанкционированного митинга в Москве 3 августа.

Защита Устинова просит оправдать его, а Генпрокуратура потребовала смягчить приговор, назвав его слишком суровым. По мнению Генеральной прокуратуры, наказание для Устинова должно быть не связано с лишением свободы. Кроме того, в ходе предстоящего судебного заседания планируют показать кадры с камер видеонаблюдения, которые ранее предоставлялись защитой Устинова, но суд не взял их во внимание.

20 сентября Павел Устинов покинул следственный изолятор и сейчас находится под подпиской о невыезде. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова контролировала ход дела и присутствовала в суде ранее.