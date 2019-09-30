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10:20   30 Сентября 2019
Россия

Западная делегация оценит произошедшие в Крыму изменения

Западная делегация оценит произошедшие в Крыму изменения

Прибывшие в Крым с ознакомительным визитом делегаты западных стран получат возможность оценить произошедшие в регионе за последние пять лет перемены.

Об этом журналистам рассказал вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс.

Западная делегация, состоящая из 22 человек – представителей Германии, Голландии, Бельгии, Норвегии и США, прибыла в Крым в минувшее воскресенье. Целью визита, который продлится до 6 октября, является укрепление международных связей по линии народной дипломатии.

«Очень важно, что иностранные делегации посещают Крым и знакомятся с жизнью крымчан не со слов проплаченных журналистов и политиков, а видят своими глазами, что происходит в Крыму. Это позволяет им объективно оценить все происходящие процессы», - отметил крымский депутат.

По его словам, западные гости смогут своими глазами увидеть разительные изменения, происходящие в российском Крыму и шаги, предпринимаемые властями, чтобы жизнь крымчан пришла в соответствие с мировыми стандартами. При этом Фикс отметил, что события, происходящие в Крыму, однобоко и предвзято освещаются западной информационной политикой.

«Наши гости смогут в этом лично убедиться», - подчеркнул он.

Напомним: полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации весной 2014 года по результатам проведенного там всенародного референдума.

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Автор: Александр Люблинский
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