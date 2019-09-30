Британская оппозиция намерена потребовать отсрочить Brexit

Оппозиционные партии планируют до конца недели обязать британского премьера Бориса Джонсона отсрочить дату выхода страны из Евросоюза. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Политики, которые хотят сохранить членство страны в ЕС, проведут встречу в понедельник, на которой обсудят корректировки законодательства, чтобы обязать Джонсона запросить Брюссель о продлении действия статьи 50 Лиссабонского договора. В ней описывается процесс, посредством которого государства-члены могут покинуть ЕС.

Brexit был намечен на 29 марта 2019 года, однако Палата общин три раза отклоняла проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством Терезы Мэй. В итоге ЕС перенес этот процесс на 31 октября, а Мэй пришлось подать в отставку. На ее место пришел Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с требованиями Лондона.

Теперь оппозиция через принятый закон обязала правительство просить об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года, если к середине октября стороны не смогут договориться об условиях «развода».