Ряд улиц Москвы перекроют 6 октября из-за полумарафона «Моя столица»

Несколько столичных улиц будут недоступны в воскресенье, 6 октября, из-за проведения полумарафона «Моя столица», сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения 30 сентября.

Так, с 8.00 до 20.00 воскресенья будет перекрыта дорога от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а до 18.00 будет недоступно транспортное движение на улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

Также с 12.00 5 октября до 20.00 6 октября закроют парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.

Беговое событие стартует в 8.00 воскресенья с открытия стартово-финишного городка. Здесь пройдут эстафеты, а также бег на дистанции до 21 километра. В программе также подведение итогов сезона и вручение медалей «За приверженность бегу».