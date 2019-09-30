Военнослужащие ВВО на учениях уничтожили ракетные комплексы условного противника

Военные учения прошли в Забайкалье. Зенитчики и ракетчики в рамках комплексной тренировки уничтожили стартовые позиции ракетных комплексов условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

В маневрах участвовали комплексы С-300 и «Искандер». Согласно легенде учений, расчет комплекса беспилотной авиации «Орлан-10» зафиксировал позиции ракетных комплексов наземного базирования условного противника. «Неприятель» выпустил порядка 20 ракет, чтобы усложнить задачу, а также создал радиоэлектронные помехи.

«Зенитчики осуществили поиск, обнаружение, идентификацию целей и их уничтожение электронными пусками», — добавили в пресс-службе.

«Искандер» выполнил пуски, «уничтожив» командный пункт, стартовые позиции, укрытия для личного состава и техники условного противника.